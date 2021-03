Pau Gasol aterriza en Barcelona sin medios del club y con gritos de “visca el Barça” y “arriba España”

El ex de los Lakers fue recibido en el aeropuerto de El Prat por un grupo de aficionados y diversos medios entre vítores, en un aterrizaje que ha estado envuelto en mucho secretismo y donde no ha estado presente ningún medio oficial del club . Entre los gritos de bienvenida a su salida de la terminal, además de los comunes “ visca el Barça “, se escuchó a algún individuo recuperar el “ arriba España ” franquista.

El jugador español Pau Gasol ya está en Barcelona, tras no poder viajar antes desde Estados Unidos, y este viernes pasará la revisión médica aunque no será presentado hasta después de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar este domingo.

