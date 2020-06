Pau Donés, el hombre que le cantaba a la vida

A finales de mayo publicó el videoclip del tema “Eso que tú me das”, que encabeza el nuevo álbum de Jarabe de Palo, “Tragas o escupes”, en el que, acompañado por su banda, no ocultaba el desgaste físico de su batalla contra la enfermedad.

