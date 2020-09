Paty Manterola reacciona a la inesperada muerte de su exesposo, Xavier Ortiz

Con profunda tristeza Patricia Manterola, exesposa de Xavier Ortiz, le dedicó un lindo mensaje de despedida al actor, quien falleció este 7 de septiembre a los 48 años de edad. A través de Instagram, compartió tres imágenes con las que quiso honrar la memoria de quien, en un momento de su vida, fue su pareja sentimental y con quien siempre tuvo una excelente relación: “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino”, escribió en la primera parte de este mensaje, con el que lamentó la muerte de su ex, a quien conoció cuando ambos formaron parte del icónico grupo de los 90, Garibaldi. Desde Los Ángeles, donde vive con su esposo e hijas, la actriz envió sus sinceras condolencias a la familia del actor.





Manterola continuó recordando la personalidad de Ortiz: “Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto”, en el álbum de fotos, la actriz eligió, una del actor, otra de su mamá y una última de Xavier rodeado por su familia: “Desde aquí abrazo muy, muy fuerte a tu familiar, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavier Jr y a todos. Lo siento muchísimo. Buen viaje de regreso a casa querido Xavi”, finalizó Patricia quien, provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos Chantal Andere quien también lamentó la repentina muerte del actor.





Patricia Manterola y Xavier Ortiz llegaron al altar en 1999, luego de más de una década de noviazgo, tras ser flechados por Cupido cuando sus caminos se unieron en Garibaldi, un proyecto que marcó la vida de todos sus integrantes debido al fenómeno que representó. En 2005, la pareja anunció su divorcio, una separación que se dio en los mejores términos, de hecho, la relación de amistad entre ellos continuó hasta el último día de él. Ya como amigos, Paty siempre estuvo muy al pendiente de Xavier, como en 2011 cuando el actor sufrió un accidente de moto, en Guadalajara; en aquella ocasión, la actriz compartió en redes sociales, una foto de la Virgen de Guadalupe con la que pidió una oración para el actor quien, a pesar de las fuertes lesiones, salió delante de aquella difícil situación.





Fue la tarde de este 07 de septiembre, que los reportes del fallecimiento del cantante comenzaron. Después de que la noticia circuló en redes sociales, a través de programas como Ventaneando y De Primera Mano se confirmó la triste noticia, aunque se dijo que no había un informe oficial que revelara las causas del deceso. Además de su trabajo en Garibaldi, Xavier es recordado por su interpretación de La Bugambilia, en la puesta en escena Aventurera donde compartió créditos, por más de cuatro años, con Edith González quien lamentablemente, también falleció en junio de 2019.





Los amigos de Xavier lo despiden en redes sociales





Luego de que se confirmó la sensible muerte de Xavier, varios de sus amigos y excompañeros de trabajo recurrieron a las redes sociales para despedirse de él, como los exGaribaldi, Sergio Mayer y Luisa Fernanda; mientras el diputado describió al actor como un hermano, su amiga escribió en Instagram: “Estoy sin palabras. Mi más sentido pésame y un abrazo lleno de cariño para toda la familia Ortiz Ramírez, para mis compañeros del Grupo Garibaldi que también somos una familia y al pequeño Javier, decirle que su padre fue muy feliz desde su llegada a este mundo y que no había nada que él amara más”. Luisa Fernanda hizo referencia al hijo que el cantante tuvo con Carisa de León, en 2012, a quien desde hace unos meses no veía debido a la contingencia sanitaria: “No lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”, comentó Ortiz, en abril pasado, al programa Ventaneando.