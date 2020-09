Patty Lezcano se puso peor por el miedo a contagiarse

Hay que aprender a amar lo mucho o poquito que tenemos para que no llegue el día que haga falta sin haberlo valorado. Patty Lezcano, expresentadora de televisión, se accidentó y el miedo de parar a un hospital le agravó esta situación. Ya gracias a Dios está mejor. “Cuiden a su familia, cuídense y dejemos de creer las vidas perfectas de redes, la que ríe, llora incluso más de lo usual, el que critica tiene temores como todos, situaciones que no podemos controlar ni comprender porqué ocurren…”.

Lezcano contó que había estado desaparecida toda esta semana. “Sin ánimos de generar lástima, porque gracias a Dios continúo siendo COVID-19 negativo, solo que a causa del acelero y el estrés de querer controlar todo, me accidenté y el miedo de ir al hospital me agravó la situación, pero aquí vamos…”, comentó.

