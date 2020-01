Patti Smith actuará en el Teatro Real de Madrid el próximo 23 de junio

Patti Smith actuará en el Teatro Real de Madrid el 23 de junio, marcando un nuevo hito en la historia del Universal Music Festival, que cada año lleva a grandes artistas al histórico recinto madrileño.

No en vano, la norteamericana, de 73 años, es autora de algunas de las composiciones más profundas del cancionero rock, así como uno de sus iconos más duraderos y admirados. A Madrid llegará acompañada por el grupo que le acompaña desde hace décadas: el trío formado por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty, al que se sumó hace tres temporadas la guitarra de su hijo Jackson.

Así, himnos como ‘Dancing Barefoot’, ‘Because the Night’, ‘People Have the Power’, ‘Pissing In a River’, ‘Ghost Dance’ o ‘Free Money’ sonarán “en plenitud desde el imponente escenario del Teatro Real“, según avanza el comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas para este nuevo concierto se pondrán a la venta el próximo 21 de enero junto a otros conciertos de la sexta edición del festival, como los ya anunciados del cantante de Supertramp’s, Roger Hodgson (28 de julio), y del mexicano Carlos Rivera (27 de julio).

Patti Smith también actuará el 20 de junio como cabeza de cartel en el Azkena Rock Festival de Vitoria.