Pats, lejos de playoffs y sin certeza sobre quarterback

Cuando Nueva Inglaterra movió el balón al ataque no pudo concretar las series, un mal que le ha aquejado con frecuencia. Los Patriots se fueron de 4-0 en la zona roja el jueves y no consiguieron touchdown por segunda vez en la campaña. Luego de 13 partidos, se ubican 27mos de la NFL en la zona roja, al lograr el touchdown en 52,3% de sus oportunidades.

