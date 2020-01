Patronos podrán hacer una adenda al contrato existente para que empleados trabajen desde casa

Algo que antes no permitía el Código de Trabajo y que a la vez era una incertidumbre jurídica para los trabajadores por no saber que pasaría con el seguro social, horas laborables y la forma en cómo se debía medir el trabajo, podrá ser una realidad con el proyecto que establece y regula el teletrabajo en Panamá , aprobado recientemente en tercer debate.

You May Also Like