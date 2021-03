Patriots cerca de pactar con Newton por otro año

El acuerdo de un año ronda los 14 millones de dólares, dijo la persona, que habló a condición de mantener el anonimato porque las nuevas contrataciones no pueden ser anunciadas antes que inicie oficialmente el año de la liga el miércoles. El diario The Boston Globe fue el primero en reportar el acuerdo.

Los Patriots de Nueva Inglaterra están cerca de completar un acuerdo para recontratar al quarterback agente libre Cam Newton, reveló a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones el viernes.

