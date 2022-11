¿Patriotismo, civismo y nacionalismo, cuáles son las diferencias?

Estos términos pueden estar relacionados entre sí en torno a la patria, mas no son iguales en su esencia, pero dejan en sus significados una reflexión interesante, cuando sabemos que nuestra bandera nacional no ha dejado de ondear flamante tanto en el cielo claro y azul, como en el oscuro y gris, que el águila arpía emblema de soberanía custodia tan sigilosa como agresiva el tricolor representativo de cada hombre y mujer en este gran país, es imperioso referirse a la cultura de paz producto de la unión, integración y actuación oportuna de la sociedad panameña día a día, tanto hoy como antes, cuando los próceres lo hicieron sin desfallecer para dejarnos el legado de una gran nación, el Panamá de todos y para todos.

You May Also Like