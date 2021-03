Patrick Ewing, leyenda de los Knicks, indignado tras no ser reconocido por la seguridad del Madison Square Garden

Enfado monumental de Patrick Ewing. La leyenda de los New York Knicks está muy molesto porque es su última visita al Madison Square Garden, el pabellón en el que una época, los miembros de seguridad del edificio le pararon al no llevar una acreditación que dijese quién era.

Ewing, actual entrenador de la Universidad de Georgetown, se encontraba en el pabellón para disputar un partido del torneo de la Big East, pero la seguridad del Madison Square Garden le detuvo por no llevar consigo la acreditación que le daba acceso al pabellón. “Todos en este edificio deberían de saber quién demonios soy. Pensé que este era mi hogar, pero me siento fatal porque me detienen, me abordan y me piden pases. Todos en este edificio deberían saber quién demonios soy. Me están deteniendo. No puedo moverme por el edificio“, declaró el mítico #33 en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El legendario pívot tiene su dorsal #33 retirado en el techo del pabellón y es el líder histórico de los Knicks en puntos, rebotes, tapones y robos, que para colmo mide 2.13, parece no ser reconocido en el pabellón en el que reinó durante años. Algo que desde MSG Entertainment quieren dejar claro que no es así, tal y como indicaron en el comunicado emitido tras las declaraciones de Ewing. “Todos conocemos y respetamos lo que [Ewing] significa para el Garden y New York”.