Patricia sobre Vlady: ‘Si la vida nos vuelve a juntar, pues ya se verá’

La distancia pesa y mantener una relación con miles de kilómetros, aunque exista amor, no es nada fácil.

Y es que parece que ahora sí el noviazgo entre el excompetidor de Calle 7, Vlady Foster y la española Patricia llegó a su final y sin reconciliación a la vista.

Desde que se conocieron en Colombia, durante un viaje que él hizo con demás excompetidores, mantuvieron dos años de relación, en su mayoría del tiempo, a distancia.

En algunas ocasiones ella estuvo en Panamá y él en España, como la última vez, cuando el colonense viajó hasta Madrid a estar junto a ella en su graduación de medicina y para se propuso reconquistarla después de que admitió que le falló con otra mujer.

Desde España, la doctora conversó con el CM de nuestra cuenta de Instagram y aseguró que desde hace un mes la relación terminó.

Para ella esta separación no ha sido nada fácil ya que no fue por falta de amor, al contrario, hay mucho según contó, pero un noviazgo no se sostiene solo con amor, así lo manifestó.

Tampoco se trató de un tema de desconfianza o traición como la ruptura anterior. “Estábamos mejor que nunca, pero la distancia pesa, no sé, si la vida nos vuelve a juntar ya se verá, pero es mejor así para no hacernos daño”, dijo.

Trabaja en ambulancia

Mire: Nuestra edición impresa

Como saben, ella como médico y enfermera está en la primera línea del combate al coronavirus y por ahora está trabajando con emergencias en una ambulancia.

“El COVID-19 estaba mucho mejor, pero ahora hay algunos repuntes, aunque los hospitales no están saturados”, mencionó sobre la situación actual que se vive en su país respecto a la pandemia.

Ahora, también está bastante enterada de la situación preocupante que se vive en Panamá por el elevado número de contagios. “Ya he visto, yo se lo avisé a Vlady cuando la cosa estaba aquí así, pero no ha habido manera de pararlo. Aquí ya se puede salir a la calle y todo casi como en normalidad, solo que sin discotecas ni conciertos ni eso, pero bueno por lo demás todo bien”, destacó.

Que las fronteras se abran

Pese a que Patricia no es panameña ganó mucha popularidad en el país por su relación con “el negro.com”. De hecho, la siguen muchos panameños en su cuenta de Instagram, quienes ya venían notando que la relación no estaba nada bien. Es más, en varios comentarios le preguntaron a Patricia si todavía estaba junto a Foster.

Ella, en reiteradas ocasiones, e ha dicho que conoció personas maravillosas en Panamá y que le encanta el país, por lo que siempre estaría dispuesta a regresar aunque sea de paseo.

“Ojalá las fronteras se abran muy pronto y podamos disfrutar de cosas bonitas… La verdad que no ha sido nada fácil todo esto que ha pasado, ni la cuarentena ni el coronavirus ni trabajar en primera línea de batalla ni mantener esta relación ni decidir dejarla queriendo a esa persona ”, aseguró.

La última vez que la española estuvo en Panamá fue a principio de año, luego de que él pasó más de un mes en su país.