“‘Patria’ es emocionante, nos toca de cerca a todos”

Fernando Velázquez (Getxo, Vizcaya, 1976) pertenece a la última generación de compositores españoles -porque ya son varias- que triunfan en España, en Europa y en EE UU escribiendo música para el cine. Ha compuesto la música para cosas tan diferentes como Lo imposible, Zipi y Zape, El orfanato, Un monstruo viene a verme, El secreto de Marrowbone, Superlópez y Ocho apellidos vascos. Se compró Patria, la novela de Fernando Aramburu, el mismo día en que salió, hace cuatro años. Y ha acabado escribiendo la música para la monumental serie creada por Aitor Gabilondo y producida por HBO, que se acaba de estrenar.

Sobre su trabajo en Patria dice usted una frase enigmática: si la merluza es buena, vuelta y vuelta. ¿Qué significa eso? Hace tiempo fui a comer a un restaurante de mi pueblo, un sitio elegante. Cuando vi aquel plato con salsas que no venían a cuento, con tanto aceite, me dije: el cocinero no ha confiado en la merluza. Si la merluza es buena, vuelta y vuelta. Pues yo sí he confiado en esta merluza, en la novela de Aramburu, en la serie creada por Aitor. Ambas son geniales. Así que mi música es eso, vuelta y vuelta. Se trataba de subrayar, de intensificar, no de convertir a la música en protagonista.

Pero una cosa es una película de dos horas y otra una serie de ocho. ¿Cómo abordó el trabajo? Hay compositores que empiezan a generar ideas cuando leen el guion. Yo no. Yo esperé a ver las primeras imágenes, lo primero que iba saliendo del montaje. Necesitaba ver las caras de los actores, que con increíbles; oír sus voces, ver el color, esa lluvia que parece que no para nunca… Ahí empecé a generar materiales que luego, como es lógico, hubo que cambiar y adaptar. Fue un trabajo muy largo y muy delicado.

¿Por qué? Porque desde el principio tuve claro que la música no tenía que ser lo principal. Estábamos contando una tragedia, pero no una tragedia griega, toda desatada. Esta es una historia muy emocionante que nos toca de cerca… yo creo que a todos. Pero no queríamos hacer una historia grandilocuente, ni épica, ni sentimental. Esto lo hemos vivido todos de una forma muy soterrada, con muchos silencios. Pues eso tenía que ser la música: la levadura de la historia, no la voz cantante. No había que hacer Lawrence de Arabia ni poner finales mahlerianos. Me lo dije desde el principio: ‘Si me paso de listo, me lo cargo.

fernando velázquez Autor de 50 BSO, entre ellas, las de cintas como ‘Ocho apellidos vascos’, ‘El orfanato’ y ‘Lo imposible’; se llevó un Goya con la de ‘Un monstruo viene a verme’. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y la London Metropolitan Orchestra.

¿Hizo, como pasa en algunas óperas, temas musicales que identifican a cada personaje? No, no, no. Hice materiales sonoros para sentimientos, no para personajes. Por ejemplo, qué suena cuando hay alguien que no sabe salir de un lugar o de una situación. Qué suena cuando le inunda el tedio, o el odio ajeno, el no saber por qué te odian… Y es que, al final, en la serie hay mucha gente pasándolo mal durante mucho tiempo. Y todos eran personas. Los que mataban y las víctimas.

¿Se identifica su música con el País Vasco? Ah, pues no lo sé. La serie es muy vasca, claro, pero la música no lo es, no necesariamente. Es una música que quiere ser universal porque está al servicio de sentimientos universales. Tiene las raíces que tiene, eso sí, y el ritmo, el rango dinámico, tímbrico y armónico que necesita una historia como esta, que es reducido. Pero no es folclórica. Lo que tiene de vasco está ahí, debajo de lo que suena.

¿Le gustó la novela? La compré el día en que salió, cuando no era ningún fenómeno, y no me hizo ninguna gracia leerla. Me hacía revivir cosas que no quería revivir. Y cuando me encargaron la música me daba bastante miedo, porque la novela es muy buena y la idea de la serie también lo era.

Después de la banda sonora de Ocho apellidos vascos se pone a hacer la de Patria… Es que no son tan diferentes. Aquello era el esperpento y esto es la tragedia. Pero ambas coinciden en una cosa: en el desenfado. Mejor dicho, en el des-enfado, en la voluntad de dejar de estar enfadados. La escena del abrazo entre Miren y Bittori, por ejemplo… En Madrid hay una calle… ¿Tú sabes quién fue el Príncipe de Vergara?

Sí, claro. El general Baldomero Espartero. Ah, bueno, es que casi nadie lo sabe, aunque vivan en ella. Pues Espartero y otro general, Maroto, se dieron un abrazo en Oñate, y así acabó la primera guerra carlista, que fue tan terrible o más que esto de ETA. Y se hizo la paz y a Espartero le dieron el título de príncipe. Digo yo: si ya lo hicimos una vez, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora?