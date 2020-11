Patria en pandemia | La Prensa Panamá

La Patria es el recuerdo pedazos de la vida que no acepta la caída sin el intento de levantarse. Quebrarse, fracasar y no sanar es aceptado por esta franja de tierra noble que hoy nos mira triste y golpeada por leyes populistas que atentan contra su integridad en medio de una administración de justicia que hace fácil colocarla en listas multicolores donde se le juzga sin preguntar, sin razonamiento alguno.

La cobardía moral al aceptar la convivencia cómoda con corruptos no tiene justificación posible y la Patria lo siente, lo sufre con su gente. Mucho ha sonado la famosa solidaridad como la actitud salvadora pero hoy la patria grita sin cuestionarnos qué estamos dispuestos a dar o a donar si no qué estamos dispuestos a perder? Estamos dispuestos a perder la paz en nuestras calles o la libertad de expresar nuestros pensamientos? Porque pareciera que hacia ese oscuro lugar nos dirigimos. Hoy procuremos apreciar el viejo tronco donde escribimos una fecha, donde robamos un beso, donde aprendimos a soñar.

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto al no entender cómo sobrevive una democracia endeble rodeada de instituciones mancilladas. Esa democracia que lleva en su esencia el desprendimiento de nuestros propios y particulares intereses para ceder al beneficio de las mayorías. Cómo subsiste la democracia cuando miles de panameños no llegan a la quincena sin pedir prestado al usurero para llevar sustento a sus casas?

