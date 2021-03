Patri y Lester, de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan que han perdido a los bebés que estaban esperando

Los televisivos Lester Duque y Patricia Pérez, pareja que se conoció en La isla de las tentaciones, ha anunciado en la cuenta de Instagram de ella que hace dos semanas perdieron los bebés que estaban esperando.

Patricia sufrió un aborto diferido, que se produce cuando el embrión o feto fallece en el interior del útero, sin que se produzcan síntomas de ese triste suceso.

“Las cosas no han sido como nosotros queríamos y como la gente se piensa, en ningún momento hemos mentido, no nos hemos inventado que estábamos embarazados para ganar dinero o salir en televisión”, comenzaba diciendo Lester, pues no fueron pocos quienes les acusaron de haber hecho un montaje.

“En un principio me sentí agobiada con el tema, porque se empezó a especular que si era mentira, pasé muchos nervios“, aseguraba Patricia, que en una storie posterior afirmaba que tiene toda la documentación e informes ginecológicos para demostrar el embarazo, así como la terapia psicológica que necesitó más tarde.

“Al principio lo afrontamos con mucho miedo, pero decidimos seguir adelante con ello y muy contentos“, decía ella sobre el embarazo, que llegó sin que lo hubieran planeado.

“En una ecografía de control vi que las cosas no iban bien. Eran dos bebés y no les latía el corazón. Me duele que la gente haya pensado que he podido inventarme una cosa así“, decía emocionándose Patricia.

“Estoy haciendo terapia para poder gestionar todas estas emociones, estoy mejor ahora, por eso he decidido contarlo“, explicaba la joven, que era una de las tentadoras de La isla de las tentaciones, donde conoció a Lester, por entonces pareja de Marta Peñate.

“Espero que paren las críticas y los comentarios negativos, para las mujeres que sufren un aborto diferido como el mío les mando muchísimo apoyo, porque no es fácil”, se solidarizaba la joven.

“Decidimos no hablar del tema porque no sentíamos bastante mal”, retomaba Lester, que aseguraba que sufren las malas lenguas.

“No estamos para que la gente esté inventándose en su casa que somos unos embusteros. Nos han ofrecido dinero y no lo hemos aceptado, hemos decidido contarlo aquí y gratis”, exponía.

“Vamos a ser padres cuando sea, dentro de un año, de año y medio, dos o cuando sea”, decía Lester, antes de que ambos sellaran su amor con un beso.

