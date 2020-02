Patologías raras, sin respuesta sanitaria

Además, explicaron que la ley tiene artículos que garantizan a los pacientes la dotación de medicamentos –en caso de que existan– para controlar su enfermedad o mejorar su calidad de vida, pero hasta que la Comisión Intersectorial no entre en funcionamiento, el acceso a los medicamentos estará vedado y, aunque esto sucediera, si el fondo solidario no lo asigna el Ministerio de la Presidencia no se podrán adquirir los medicamentos.

Según el Minsa, solo el 5% de estas enfermedades tiene tratamiento, y para que un paciente tenga acceso, debe sortear una serie de pasos burocráticos. Primero debe ser indicado por un cuerpo de asesores adscrito al programa de enfermedades raras; y, a su vez, la Comisión Intersectorial deberá obtener este tratamiento de un fondo solidario que se deberá crear especialmente para estos casos. Pero “hasta ahora, este mecanismo no existe, por lo cual las alternativas terapéuticas son pocas y en ocasiones no son específicas sino sólo sintomáticas”, señaló el Minsa.

Así lo precisó el presidente de la Asociación Panameña de Pacientes con Fibrosis Quística, Abdiel Quintero, quien dijo que uno de los problemas que enfrentan los pacientes es que no se logra un diagnóstico oportuno, ya que no hay equipo tecnológico para cada caso ni especialistas. Además, “mucha gente se está muriendo sin saber exactamente qué padece”, expresó Quintero.

Higinio y Robert Caballero, de 17 y 20 años, respectivamente, oriundos de la provincia de Chiriquí, nacieron con el síndrome de morquio, una enfermedad congénita causada por la deficiencia de una enzima que no deja que el cuerpo se desarrolle normalmente. Esto, empero, no les impide estudiar y trabajar.

