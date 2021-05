Pato O’Ward terminó 4to en Indy 500; Checo Pérez lo felicitó

El piloto brasileño Helio Castroneves, del equipo Meyer Shank Racing, ganó este domingo la 105 edición de las 500 Millas de Indianapolis, su cuarto título, al superar en la meta al español Alex Palou. El piloto mexicano, Patricio Pato O’Ward finalizó cuarto.

Pato O’Ward lideró algunas vueltas de las 200 en el mítico Indianapolis Motor Speedway. Sin embargo, en el último sprint le fue imposible al regiomontano aguantar el ritmo de los dos autos impulsados por el potente Honda. Incluso terminó perdiendo el pulso contra Simon Pegenaud y finalizó cuarto.

Checo Pérez felicitó a su compatriota por la Indy500 que logró. “Carrerón Patricio O’Ward ya llegará la tuya”, compartió el piloto del equipo Red Bull de Fórmula 1 en su cuenta de Twitter.

“Nos hiciste disfrutar a todos, tenía mucho sin ver una carrera completa”.

Castroneves, de 46 años, se une a los legendarios a A.J. Foyt, Rick Mears y Al Unser como los únicos cuatro veces ganadores de la carrera del año más importante en la modalidad IndyCar después de haberla ganado en el 2001, 2002 y 2009.

El piloto brasileño, que ha esperado 12 años para conseguir la hazaña, volvió a convertirse en ‘Spiderman’ al trepar la valla del circuito para comenzar su celebración.

O’Ward, que corre para el equipo Arrow McLaren ganó en Texas su primera competencia de IndyCar, máxima categoría del automovilismo de monoplazas en los Estados Unidos.

Antes de esta carrera, el mexicano era cuarto en el campeonato con 146 puntos 30 menos que el líder del torneo, Scott Dixon, quien no tuvo una buena tarde en Indianapolis. (Actualizaremos en el día).

Los compañeros de equipo de O’Ward, el colombiano y dos veces ganador de esta competencia, Juan Pablo Montoya, terminó noveno mientras que Felix Rosenqvist llegó 27mo.

Las siguientes fechas de la temporada serán en Detroit el próximo 12 de junio y 13 de junio.

What. A. Race. 🧡@PatricioOWard and the No. 5 Arrow McLaren SP Chevrolet cross the checkered flag P4. 👊#INDYCAR / #Indy500 pic.twitter.com/K9KH6KL9vE

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 30, 2021