Patatas a 0,15 euros que llegan a 1,25 a las tiendas

Diego Yuste señala que la diferencia en muchas ocasiones se trata de unos “céntimos” y que lo que piden no es que los precios en el campo tengan que “multiplicarse o duplicarse”, sino que es cuestión de céntimos. “Entre que un ganadero reciba 29 céntimos por un litro de leche a que perciba 39 es la diferencia entre la ruina o la rentabilidad . Algo que no tendría impacto sobre la economía de las familias”.

“Lo que no puede ser es que las industrias y las grandes cadenas de distribución estén dando cifras de beneficio millonarias año tras año y los ganaderos y agricultores estén cerrando miles de explotaciones cada año”, lamentan. Mientras, a los agricultores y ganaderos no les llega, y por ello exigen “ un reparto equitativo de esos precios que pagan los consumidores” .

Sin embargo, no es el único que podría entrar en la cadena alimentaria sin aportar. Existe la circunstancia, según asegura COAG, de que en uno de “los eslabones”, las grandes industrias o las cadenas de distribución, “al tener mucho poder decidan cargar más el margen y lo vendan a un 20% o 25% para ganar más”. La coordinadora agraria considera que esto no es razonable.

Señalan que estos costes son “necesarios”, pero son cada vez más caros. Sin embargo, lo que no es imprescindible es que haya unos eslabones como, por ejemplo, “un corredor que lo único que hace es comprar un determinado producto en un sitio y venderlo diez minutos más tarde en otro”. Este actor no aporta ningún valor y, además, “a lo mejor está especulando con el producto”.

