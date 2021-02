pastel de cabracho, coulant, ensaladilla rusa…

Pollo tikka masala. Ali Ahmed Aslam. Shish Mahal. Reino Unido, década de 1970. Al parecer, la receta original no se conoce, pero bastaría con marinar unos dados de pollo y hacer una salsa con yogur, tomate y especias . Es lo que hizo, según cuenta la historia, el cocinero Ali Ahmed Aslam, conocido como Mr Ali, de forma improvisada –con una lata de sopa de tomate Campbell– en su restaurante de Glasgow para resucitar un pollo tandoori seco. No obstante, hay quien considera que el origen real del plato, o al menos su inspiración, fue el Shahi Chicken Masala de Balbir Singh , una eminente cocinera de Punjab que publicó un libro de recetas en 1961 y al frente de cuyo legado está en la actualidad su nieta Pallavi.

Pizza hawaiana. Sam Panopoulos. Restaurante Satellite. Canadá, 1962. Sam Panopoulos y sus hermanos estaban experimentando. Lo hicieron “por diversión”. El cocinero griego, que emigró a Canadá con 20 años, puso piña en conserva en una pizza. Sí, en ese universal plato italiano que ya por el 997 d. C. se cocinaba en hornos de piedra volcánica . Esta exótica creación tiene hoy tantos detractores como fans, incluido el primer ministro Justin Trudeau, y no necesita más que tomate, queso, jamón y la fruta mencionada . En Alemania, no obstante, reivindican ser los inspiradores directos, ya que el chef Clemens Wilmenrod, que en la década de los 50 era muy popular en la televisión del país, inventó la llamada “toast Hawaii”, con el mismo concepto.

