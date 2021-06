Paso verde a cero emisiones

El autor es diseñador de The Green Path, arquitecto, urbanista, profesor de la UP y miembro del movimiento Ciencia en Panamá

The Green Path es un proyecto urbano que prioriza la movilidad de bajas emisiones de CO2 (peatonal, bicicleta, scooter , transporte público y carros eléctricos) en el entorno de la estación Iglesia del Carmen, de la línea 1 del Metro. Este proyecto piloto consta de 4 etapas destinadas a corregir las patologías urbanas existentes. Pese a ser un sector de uso mixto (con hoteles, restaurantes, oficinas, instituciones públicas, universidades, residencias, etc.), tiene pobre accesibilidad peatonal y el tejido urbano puede ser mejor integrado.

