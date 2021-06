Paso de onda tropical deja 52 puntos con afectaciones

Los afectados aún no terminan de recuperarse de las recientes lluvias, cuando ya existe la probabilidad de que, entre 42 y 78 horas, la onda tropical No. 6 se esté desplazando hacia Panamá, según reportes de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), con base a lo señalado por el Centro Nacional de Huracanes.

