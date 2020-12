Paseos en familia, regalos en el parque.. los planes alternativos que proponen los expertos para una Navidad más segura

Para los momentos en los que se esté en la mesa o de sobremesa, hay una serie de medidas “estrictas” que “pueden salvar vidas”: no compartir platos, no brindar, no cantar, gritar o hablar en voz alta y mantener corrientes de aire cruzadas.

El año 2020 ha sido, sin duda, un año de retos inesperados y estas fiestas pondrán a prueba, una vez más, a la responsabilidad individual de cada persona. Los expertos y autoridades sanitarias llevan semanas recordando e insistiendo en la necesidad de no bajar la guardia durante reuniones de Navidad; pues la cifra de contagios sigue siendo preocupantemente alta y las primeras vacunaciones no están previstas hasta después de las fiestas.

You May Also Like