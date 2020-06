Pasatiempos actualizados para entretenerse este verano

Y es que está bien, según él mismo señala, tener opciones para desconectar y pasar el rato sin objetivos concretos: “La vida de un adulto se caracteriza por estar dominada por las responsabilidades. Es decir, que rara vez hacemos que no tenga una finalidad útil o práctica ”, apunta. “Sin embargo, las actividades más felices suelen ser las más inútiles y las menos prácticas. Como jugar, por ejemplo. Y no está bien, casi diría que es criminal, dejar de lado el jugar por jugar . Si pierdes la capacidad de disfrutar de eso, has perdido media vida”, sentencia.

