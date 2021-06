pasarse de plazo sale caro

Si presentas la declaración a ingresar a Hacienda pasado el plazo establecido se deberá realizar un recargo del 5% del importe si se realiza “en los tres primeros meses tras el fin del plazo y no hay requerimiento previo por parte de Hacienda”. Presentar la declaración a devolver fuera del plazo y sin requerimiento implica “una sanción de 100 euros, que se reducen a 75 euros si no se recurre y se paga en periodo voluntario”, aclaran.

No obstante, “quien presente la declaración a ingresar después de esa fecha, ya no podrá domiciliar el pago y deberá realizar el pago como paso previo a la presentación de la declaración , para así obtener el número de referencia completo (NRC) para poder presentar el borrador”, explican en la OCU.

