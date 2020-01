Pasarse a un operador móvil virtual permite ahorrar hasta 45 euros al mes, según la OCU

La OCU dice que hay tantas ofertas, tan distintas y de tantas compañías que no es fácil encontrar la que mejor se ajusta a las necesidades de cada usuario . Para ayudar a deshojar la margarita, abrirá durante unos días su comparador de tarifas a todos los usuarios, sean o no socios de la organización.

Para quienes no quieren renunciar a los servicios de un operador de red porque le ofrece un paquete especial de fútbol, series y películas , la asociación de usuarios recuerda que se puede ver todo el fútbol en ‘streaming’ por 35 euros al mes con MiTele Plus, y series y películas desde 3 euros al mes con Amazon Prime Video.

