Pasaron diez años y todavía la muerte de Brittany Murphy es confusa

“ Cuando cumplí 32 años, la edad que tenía Brittany cuando murió, realmente me impactó . Esta es la edad que tenía cuando su vida se vio truncada. Durante los últimos 10 años la he extrañado terriblemente y miro lo que está sucediendo en mí y nuestra familia y que hay un destino en ella “, dijo Reynolds.

“Ella tuvo ataques de pánico antes. Eso vino de la ansiedad. Era increíble, burbujeante y encantadora. No la vi en absoluto como ingenua . La idea de que ella estaba tomando metanfetaminas cuando había sufrido ataques de ansiedad paralizantes, no parece ser cosa de ella “, insistió.

“En imágenes, parece que estaba súper enferma. No puedo imaginar que Brittany fuera débil, pero era muy dependiente. “Aún así, puedo decir con toda confianza en mi corazón que no era adicta a los medicamentos recetados. ¡De ninguna manera!”

