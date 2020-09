pasará a tener 400 diputados y 200 senadores

¿Sería viable una reforma así en España? Es posible, pero no se ha puesto en ningún momento sobre la mesa. Resulta complicado por varios motivos. Pasaría por cambiar el artículo 162 de la Ley Electoral y debería salir con mayoría, y España no cuenta con Cámaras tan grandes.

Esta propuesta fue uno de los ejes fundamentales del último programa electoral de Movimiento 5 Estrellas , que además lo situó como condición irrechazable para formar Gobierno con el Partido Democrático. Giuseppe Conte tuvo que aceptar la medida, y ahora la idea del M5S saldrá adelante. A pesar de los temores de que la llamada a las urnas no fuera atendida por la población, no había mínimo de participación para que el resultado fuera vinculante.

You May Also Like