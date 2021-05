“Pasar más tiempo en la naturaleza y convivir con animales son esenciales para el equilibrio de la microbiota”

Este es un problema bastante complicado porque no solo son los antibióticos sino también muchos otros como los mal llamados protectores gástricos, el paracetamol, las pastillas para dormir, los antidepresivos… los que dañan la microbiota. Habría que hacer por un lado un esfuerzo muy consciente de quitar aquellos fármacos que no son estrictamente necesarios y prestar aún más atención a todas las medidas que podemos tomar relacionadas con la alimentación, el estrés, la naturaleza… para enriquecer esa microbiota.

Es verdad que en una ciudad con la contaminación y los microorganismos que están en el aire en pequeñas cantidades sí tiene sentido llegar a casa, lavarse las manos e, incluso, darse una ducha pero esto no implica que uno tenga que restregarse por todo el cuerpo con una esponja y gel. Con lavarse las manos y las partes que puedan oler peor como las axilas y la zona genital sería suficiente. El problema está en que nos higienizamos mucho pero luego no tenemos ese contacto con la naturaleza que mencionaba antes, con lo que acabamos perdiendo esa microbiota sobre todo la cutánea pero también la intestinal porque los alimentos nos llegan ahora muy ultrahigienizados, no comemos alimentos fermentados prácticamente y esto hace que perdamos diversidad y variedad de la microbiota.

Muchos científicos y divulgadores, sobre todo en Estados Unidos, tienen esta visión de que nuestro estado natural sería vivir en mayor conexión con la naturaleza porque formamos parte de ella. Hasta hace algunas décadas todavía era común tener en la familia algunos animales, no solo perros y gatos, sino alguna gallina, un conejo, en los ámbitos rurales otros animales… En el último siglo esto se ha perdido bastante y al no tener contacto con todo esto reaccionamos mal. Cada vez son más frecuentes las alergias cuando está muy demostrado que los niños que tienen contacto con mascotas y con animales en una granja en su infancia cuando llegan a la adolescencia y a la edad adulta también tienen muchas menos alergias y menos enfermedades autoinmunes.

La pregunta sería: ¿qué enfermedad no tiene alguna relación con un desequilibrio de la microbiota? Porque realmente desde las alergias o las enfermedades autoinmunes como la celiaquía o la tiroiditis de Hashimoto hasta la obesidad y la diabetes tipo 2 o las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson en todas ellas sabemos que los desequilibrios de la microbiota juegan algún papel. Con eso no quiero decir que el desequilibrio de la microbiota por sí solo necesariamente provoca una enfermedad sino que es un factor más y un factor probablemente muy importante en muchos casos.

De forma más inmediata es es fácil hacer la correlación directa con todo lo que son problemas digestivos si hablamos de microbiota intestinal o las caries o la enfermedad peridontal si hablamos de la microbiota oral. En el intestino, por ejemplo, ahora se habla mucho de las intolerancias a alimentos, está casi de moda la intolerancia a la fructosa, la intolerancia a la lactosa, un sobrecremiento en intestino delgado de bacterias… Todo esto puede generar que la gente no tolere bien alimentos que a priori son saludables como las cebollas o las coles. Cada vez hay más casos y desde luego las intolerancias tienen una relación directa con la microbiota. Incluso en algo que no es exactamente una intolerancia sino una enfermedad autoinmune como la enfermedad celíaca la microbiota también influye.

Afortunadamente la mayoría de los microorganismos no son malos. Es verdad que la gente tiene esta idea pero pensemos que entre las bacterias, especies que de verdad produzcan enfermedades son solo algunos cientos y, en cambio, microorganismos, bacterias buenas, que puedan formar parte de nuestra microbiota y que hacen un montón de funciones beneficiosas son miles. Por ejemplo, los lactobacillus, hay unos 270 tipos diferentes y no producen enfermedad en condiciones normales.

