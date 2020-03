Pasajeros del crucero Zaandam se sienten “un poco prisioneros” por el coronavirus

“También nuestro temperamento es así”, agrega. “Somos dos, nos llevamos bien, pero creo que para algunas personas que están solas, o parejas que no tienen nada que decirse, no debe ser divertido”, señala.

La vida a bordo se redujo de facto a limitar todo contacto al mínimo: “Para cada comida, llaman a nuestra puerta. Esperamos unos segundos, abrimos. Hay una bandeja con los platos (…) No hay nadie frente a la puerta, no puedes ver a nadie. De todos modos, da un poco de miedo” todo esto.

Aunque está confirmada la presencia de enfermos a bordo no se sabe qué es: “¿Es el Covid-19? Nadie puede decirlo porque no hay una prueba a bordo para verificarlo”, apunta Françoise.

