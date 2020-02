Partió al inició de su albor literario

Imagino tu sonrisa sobre la luna llena, imagino el tierno aroma de tu piel sobre mi piel y ahora solo queda imaginar que tú estás cerca de mí… Mónica Gómez (1989-2018)

Desde que nació Facebook (febrero, 2004) ha provocado que tengamos amigos de distintas partes del mundo, es estupendo saber que en esta red están conectadas personas que aman lo mismo que nosotros apreciamos.

A inicios del 2016 conocí, a través de esta gigante red social, a una joven escritora con un potencial poético excepcional. Tristemente falleció cuando despertaba con vivo resplandor su albor literario, esta joven escribía con fantástica elegancia, entre sus temas preferidos destacan; el amor, la amistad, la soledad y la melancolía, entre otros.

Mónica Gómez [q.e.p.d], conocida como Mona Gómez, (nació el sábado 30 de diciembre de 1989 en Gómez Palacio, Durango, México, falleció el jueves 15 de febrero del 2018 a las 6:00 am., a causa de trombosis, pulmonar. Era Licenciada en Informática, escritora y bilingüe (español – inglés) fue amante del fútbol, cine, baile y libros. Gómez escribía frases, poesía y relatos. Mónica era la hermana mayor de tres hermanas, Danii (segunda) y Fátima (tercera).

Para escribir este artículo me contacté con su hermana Danii Gómez y a través de un audio por WhatsApp con una voz entrecortada expresa lo difícil que ha sido para ella estos dos años sin la maravillosa presencia física de su hermana.

“Mi hermana para mí era todo, mi hermana era mi mejor amiga, era una compañera de vida, porque ella me crió prácticamente, nuestra mamá trabaja para sacarnos adelante, su ausencia me ha pegado muy fuerte, todavía no me hago la idea de que ella ya no esté aquí conmigo, no puedo asimilar la verdad me dejó incompleta la extraño mucho. No puedo enfrentar su partida, era siempre la primera que me felicitaba en mis cumpleaños, la que me ponía Las Mañanitas, para mí era la persona más maravillosa y esa persona maravillosa fue mi hermana”.

Desde que inició mi amistad con Mónica siempre hablamos de poesía, historia, libros, viajes, comidas, bebidas etc, en muchas ocasiones me compartía algunas de sus lindas frases que escribía, en otras oportunidades, me las leía o me las enviaba por audio. Muchas de sus frases que me compartió se me borraron y estas que comparto a continuación me las había enviado por Messenger.

Es imposible ocultar este sentimiento, no sé si sea fugaz o real, pero hoy debo confesar lo mucho que disfruto tu compañía y sé que eres tú quien saca mis más preciadas manías en esto del amor de fantasía.

Algún día besaré tus labios y te amaré como nunca nadie lo hizo, algún día te encontraré y trataré de ser todo para ti, seguiré enamorándote día a día, te robaré el corazón y serás todo mío, pero hoy solo me queda esperar, dejaré mi puerta abierta por si quieres entrar y así poder amarnos hasta el final…

Las composiciones de Mónica son pocas pero lo suficiente para ser inmortal, sus versos desbordan infinita inspiración, su calidad literaria es exquisita. Mónica continuaba la tradición de poesía femenina de Gabriela Mistral y de Alfonsina Storni. Sus sentimientos los impregnó en cada línea que escribió y por supuesto en el corazón y pensamiento de sus familiares, amigos y seguidores. En vida Mónica fue una poetisa en capullo, que ahora florecerá en la eternidad.

El autor es escritor y poeta