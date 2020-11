Partidos respaldan las donaciones privadas

No hubo consenso en la votación y ninguna de las propuestas logró el respaldo necesario. El representante del Partido Panameñista y el de los independientes, al igual que los de las oenegés y los académicos, votaron a favor de que el financiamiento fuese público; mientras que los del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático, Partido Popular (PP), Alianza, y de la empresa privada avalaron el mixto. Para que una propuesta sea acogida requiere de siete votos. Esto provocó que el magistrado Alfredo Juncá recordara que cuando no se llega a consensos en la CNRE, se mantendrá lo que actualmente contempla el Código Electoral .

