Partidos políticos, en la carrera por la constituyente

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, manifestó que estarían dispuestos a sumar las firmas con Panamá Decide e, incluso, eventualmente a “integrarnos en una alianza más abarcadora e inclusiva”, dijo. Pero dejó claro que no sumarían las firmas con el Movimiento Justicia Social, que lidera José Galloway, que ya está recogiendo firmas, porque, a su juicio, “se adelantaron sin estar preparados y no conviene que nos contabilicen el tiempo que llevan sin un real esfuerzo de recoger firmas”.

