Partidos para hoy: Miércoles 8 de julio; Copa GNP por México,  La Liga de España, Premier League, y más

Menuju Gelar #Laliga 2019/2020:

Real Madrid 77 point

vs Alaves -H

vs Granada -A

vs Villareal -H

vs Leganes -A

Barcelona 73 Point

vs Espanyol -H

vs Valladolid -A

vs Osasuna -H

vs Alaves -A pic.twitter.com/U2GXdU7dAB

— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive)

July 5, 2020