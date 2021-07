Partidos de hoy Uruguay vs Colombia Live: Uruguay vs Colombia: Resumen en video y penaltis del partido de cuartos de final de la Copa Amrica 2021

As que no se despeguen de sus lugares que les traeremos todos los detalles del partido en MARCA Claro USA.

HOLAAAAA! Bienvenidos al minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Amrica . Con la ronda iniciada el viernes ya con Brasil y Per clasificados, seguimos con la actividad el sbado donde tendremos una de las rivalidades importantes de Sudamrica. Uruguay y Colombia se vern las caras en un duelo reido, ya que los charras tienen ventaja en la histrica sobre los cafeteros, pero no con gran margen.

La Garra Charra tambin revela sus once jugadores iniciales y saltan con: Muslera; Gimnez, Godn, Via; Nndez, Vecino, Bentancur, Valverde; Surez y Cavani.

Min. 8 | La pelea por la pelota se lleva al medio campo y Uruguay no tarda mucho en perder la tenencia aunque Colombia no se acerca con peligro al rea.

Min. 34 | La pelota va larga y Surez la baja de gran manera pero de inmediato le cae la defensa y no deja darse la vuelta. Colombia defiende bien y no permite las llegadas de Uruguay.

Min. 53 | Los charras se van con todo al frente pero no logran abrir a la defensa cafetera y Surez no ha podido tener un remate cmodo al arco de David Ospina.

Min. 63 | Colombia no encuentra la manera de responder y Uruguay es amplio dominador de este complemento, aunque an sin poner mucho peligro en el rea.

