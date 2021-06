Partidos de hoy Mxico vs Costa Rica: Mxico vs Costa Rica: Resumen en video, resultado y goles de la semifinal de la Nations League 2021

MEX 5-4 CR | OCHOOOOOOOOOOA. Cruz lo tira cruzado y el portero de Mxico se extiende para salvar al Tri y darle un triunfo sufrido hasta el ltimo suspiro. Mxico va a la final de la Nations League.

MEX 5-4 CR | Jesus Gallardo le pega fuerte y abajo, Moreira lo toca pero se le va abajo de la mano.

MEX 4-4 CR | Calvo lo cruza pero Memo Ochoa lo alcanza a tocar y no lo saca. Nos vamos a la muerte sbita.

MEX 4-3 CR | Romo lo tira caminando y lo cruza para vencer a Moreira. Qu cobro del jugador de Cruz Azul.

MEX 3-3 CR | Lassiter lo cuelga del ngulo y vence a Memo Ochoa para que esto se mantenga empatado.

MEX 3-2 CR | Alan Pulido le mete un fierrazo que va dentro de los tres postes y adelanta al Tri.

MEX 2-2 CR | Alfaro lo cobra con poca fuerza pero Ochoa tarda en tirarse y no lo alcanza, seguimos iguales.

MEX 2-1 CR | Orbeln Pineda lo cobra de gran manera, espera a que se tire Moreira y se lo cambia.

MEX 1-1 CR | Duarte le mete un zapatazo que pasa muy arriba de la meta de Memo Ochoa y la serie est igualada a uno.

MEX 1-1 CR | Moreira adivina el cobro del Chucky Lozano pero el tiro del mexicano es impecable y lo mete.

MEX 0-1 CR | Venegas cobra el primero de Costa Rica y lo cuelga del ngulo para adelantar a los Ticos.

MEX 0-0 CR | Mxico es el primero en cobrar desde los once pasos y Uriel Antuna lo falla de manera increble.

EL PARTIDO SE TERMINA Y NOS VAMOS A PENALTIS DIRECTOS

Min. 93 | El juego ha sido detenido por el rbitro ya que se escuch el grito de puto en la tribuna y se tiene que llevar a cabo el protocolo.

Min. 92 | Se agregaron tres minutos y de nueva cuenta se hacen de empujones en la cancha. Costa Rica no quiere que se juegue ms.

Min. 89 | Lozano coemete una falta y comienza a hacerse de empujones con los defensas de Costa Rica. Se encienden los nimos en la cancha de Denver y parece que los penaltis son inminentes.

Min. 87 | Montenegro entra con todo y hace una gran jugada en la banda que obliga a Araujo a mandar la pelota al tiro de esquina.

Min. 85 | Ms cambios en Costa Rica. Entran Venegas y Montenegro al campo.

Min. 84 | Llega la primera tarjeta amarilla para la seleccin mexicana y Edson Alvarez es amonestado por una falta sobre Campbell.

Min. 82 | Costa Rica vuelve a mover su equipo y entra Bernard Alfaro para ocupar el puesto del experimentado Celso Borges. Esto comienza a oler a penaltis.

Min. 80 | Pulido por fin se hace presente en el juego con un disparo lejano que pasa desviado del arco de Moreira.

Min. 79 | ltimo cambio del Tri y entra al campo Orbeln pineda, campen con el Cruz Azul, para tomar el puesto de Hctor Herrera, otro campen pero con el Atltico de Madrid.

Min. 76 | Antuna intenta un servicio muy largo para Lozano pero la imprecisin se hace presente y no encuentran cmo abrir a Costa Rica.

Min. 74 | Costa Rica pasea la pelota por todo el campo y termina con un gran centro de Lassiter que Rodrguez rechaza y por poco se mete a la portera de Guillermo Ochoa.

Min. 71 | Otra vez Costa Rica adelanta lneas pero ya sin la velocidad del primer tiempo y el casancio se nota en ambos equipos rumbo al final del encuentro.

Min. 68 | Llega el cuarto cambio de la seleccin mexicana. Sale del campo Gerardo Arteaga y entra Jesus Gallardo para tomar la banda izquierda del Tri.

Min. 65 | El Tricolor lo intenta por todas las vas pero Costa Rica no abre ni el mnimo hueco y cuando se creen superados terminan la jugada cometiendo faltas.

Min. 62 | Tambin Costa Rica realiza cambios. Se van del campo Alonso Martnez y Bryan Ruiz para que entren Lassiter y Alan Cruz.

Min. 59 | Cambios en la seleccin mexicana. Se van Lainez, Guardado y Martn del campo para darle ingreso a Alan Pulido, Luis Romo y Luis Rodrguez.

Min. 57 | Herrera le pega un fierrazo casi desde el medio campo y Moreira se tira para salvar a Costa Rica

Min. 55 | Lozano agarra mal parada a la defensa en un contragolpe y tiene que bajar Alonso Martnez para bajar al mexicano y se lleva la segunda amarilla del partido.

Min. 53 | Costa Rica ya adelanta lneas con una posesin muy larga y Martnez termina la juagada con un disparo peligroso pero se va a un lado tras el desvo de Edson lvarez.

Min. 50 | Bryan Ruiz hace un tnel sobre Hctor Herrera en el medio campo pero nadie lo acomapaa y termina perdiendo la pelota muy rpido pese a su gran jugada.

Min. 48 | Andrs Guardado abre la pelota para la llegada de Arteaga pero le queda muy larga, no la alcanza y regala el saque de meta para los Ticos.

Min. 46 | Iniiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaa la segunda mitad con los aztecas yendo para el ataque pero la pelota se pierde en la lnea final y Moreira tendr el despeje.

Min. 45 | Lozano toma la pelota en la banda, corta hacia su pierna derecha y dispara pero de nuevo pasa muy cerca de la portera y no cae el gol mexicano en Denver.

Min. 42 | De nueva cuenta llega Arteaga a toda velocidad por la banda pero en esta ocasin el centro no es bueno y la defensa lo manda a tiro de esquina para alejar el peligro.

Min. 40 | Arteaga llega hasta la lena final, tira un servicio que Henry Martin deja pasar por en medio de las piernas y Herrera llega para pegarle pero Moreira la tapa y se vuelven a salvar los Ticos.

Min. 37 | El Chucky se desespera y le pega un fierrazo muy lejos que pasa apenas arriba del arco y Mxico sigue sin poder abrir el marcador en esta primera mitad.

Min. 34 | Araujo gana bien la pelota arriba y el silbante le marca falta, lo que hace enojar de nueva cuenta a Gerardo Martino y a todos los aficionados en la tribuna.

Min. 32 | Antuna se barre y manda la pelota a tiro de esquina pero el rbitro marca falta y siguen los reclamos mexicanos para el colegiado.

Min. 29 | Laines intenta sacarse rivales dentro del rea y cae reclamando una falta pero el silbante le pide que se levante y sigue el juego.

Min. 27 | Martnez recibe de Bryan, recorta y tira pero pasa apenas a un lado de la portera y Costa Rica ya muestra que puede atacar.

Min. 24 | Campbel abre la pelota para la llegada de un compaero pero Ochoa se tira y hace una buena atajada para salvar al Tri en la primera llegada de peligro de Costa Rica.

Min. 22 | Francisco Calvo le pega un patadn a Lozano y por fin sale la primera cartulina amarilla del partido para el defeson costarricense.

Min. 21 | Henry hace una gran jugada pero le sacan la pelota y le cae a Laines, quien no lo piensa y le pega un punterazo que pasa zumbando el poste de los ticos.

Min. 19 | Nueva falta fuera del rea pero el silbante no saca tarjetas a los ticos. Araujo toma la pelota tras el cobro y mete un fierrazo que salva el guardameta centroamericano.

Min. 17 | Costa Rica apuesta a cerrar todos los espacios en defensa, tal y como lo pronostic este mircoles Martino en la conferencia de prensa previa.

Min. 15 | Antuna toma un rebote fuera del parea y le pega un derechazo que pasa lejos del arco de la seleccin de Costa Rica.

Min. 15 | Mxico busca constantemente la llegada de Arteaga por la banda izquierda para intentar servicios al rea pero Costa Rica cierra los espacios.

Min. 13 | Otro gran servicio de Herrera para Lozano, quien es derribado por Fuller cuando se escapaba y el silbante decide no marcar falta.

Min. 11 | La seleccin de Costa Rica presiona muy alto al Tri para impedir que salgan cmodos y obligan a que Ochoa regale el saque de manos.

Min. 8 | Pase exquisito de Herrera para Lozano, que la recibe de pecho y se tira una tijera impresionante pero Leonel Moreira hace un atajadn y salva a Costa Rica.

Min.7 | Alonso Martnez llega a cerrar la pinza tras un gran servicio de Joel Campbell y la pelota pasa apenas a un lado de la meta de Guillermo Ochoa y la jugada es invalidada por fuera de juego.

Min. 6 | Yeltsin Tejeda es el primero en buscar el ataque de Costa Rica y busca escaparse por la banda pero lvarez llega para cerrarle el espacio y se queda con la pelota.

Min. 4 | Herrera es el encargado de cobrar el tiro libre y busca la cabeza de Lozano pero llega Bryan Ruiz para sacar la pelota de su rea y alejar el peligro.

Min. 3 | Artega toma la pelota y sirve para Lozano pero el Chucky recibe la primera falta del encuentro en la banda izquierda.

Min. 2 | Ahora es Araujo el que avanza con la cabeza levantada y tira una pelota para Herrera pero llega hasta las manos del portero tico Leonel Moreira.

Min. 1 | Arraaaaaaaaaaaaaaaaaanca el partido en Denver, Colorado, y los primeros en hacerse con la pelota son los mexicanos, quienes buscan a Antuna pero la pelota se va muy larga.

22:25 ET | Ya saltan los dos equipos al campo para entonar sus himnos nacionales y solo segundos nos separan del silbatazo inicial en Denver, en donde Mxico es local por todo el apoyo en la tribuna.

22:20 ET | Estamos a 10 minutos de que inicie el partido y es momento de sacar el calendario, pues la seleccin mexicana presenta todos los partidos que tendr a lo largo de este intenso verano.

22:05 ET | Las dos selecciones ya estn calentando sobre el terreno de juego, en donde buscarn convertirse en los segundos finalistas de este nuevo certamen de la Concacaf.

A su llegada al estadio, Martino mostr su respeto a la seleccin de Costa Rica y no se confa para esta noche:

“Siempre es un rival de mucho cuidado. Va a demandar nuestra mejor exposicin”

Con la victoria de Estados Unidos tendremos la final soada en la Liga de Naciones si Mxico logra vencer a Costa Rica.

La ltima vez que el tricolor y USMNT se enfrentaron fue el 8 de julio del 2019 en la final de la Copa Oro, donde Mxico gan 1-0 con gol de Jonathan dos Santos.

El Tata Martino manda a Lainez, Chucky Lozano y Henry Martin para liderar la delantera y conseguir el pase a la siguiente ronda.

Mxico: Ochoa; Antuna, Nstor Araujo, Edson lvarez, Hctor Moreno, Gerardo Arteaga, Chucky Lozano, Hctor Herrera, Andrs Guardado, Diego Lanez y Henry Martn

Este es el once que manda Ronald Gonzlez para enfrentar a Mxico. Campbell y Alonso Martnez irn en busca del gol.

Costa Rica: Leonel Moreira; Keyshe Fuller, Celso Borges, Francisco Calvo, Bryan Ruiz, Randal Leal, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, scar Duarte, Bryan Oviedo, Alonso Martnez.

La seleccin mexicana ya est en el Empower Field at Mile High la casa de los Broncos de Denver para su partido de esta noche. Los leemos ahora…

Con un gol en el cierre del partido de Jordan Siebatcheu, USMNT avanza a la final de la Nations League y espera rival de Mxico y Costa Rica.

GOOOOOL! JORDAN SIEBATCHEU! Por cierto, en la otra llave Estados Unidos est enfrentando a Honduras y acaban de anotar. USA 1-0 Honduras

