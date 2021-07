Partidos de hoy Italia vs Inglaterra Live: Italia vs Inglaterra, en vivo: el partido de la final de la Eurocopa 2020

Italia 1-1 Inglaterra | 96′ | Ingresa Locatelli y se va Verratti.

Italia 1-1 Inglaterra | 95′ | ¡UFFFFFFFFF! Sterling metió la diagonal y Chiellini se barre a tiempo.

Italia 1-1 Inglaterra | 94′ | Inglaterra espera en bloque medio y no tiene la pelota. Aún tienen cuatro cambios, con el que concede la prórroga.

Italia 1-1 Inglaterra | 92′ | Falta en taque de Berardi sobre Maguire.

Italia 1-1 Inglaterra | 91′ | Insigne se fue fundido del campo y Belotti toma su lugar. Hay nueve de referencia.

Italia 1-1 Inglaterra | 90′ | ¡ARRANCA LA PRÓRROGA!

Italia 1-1 Inglaterra | 90+6′ | ¡NOS VAMOS A TIEMPOS EXTRA! Inglaterra perdió poder ofensivo e Italia estuvo cerca del segundo tanto.

Italia 1-1 Inglaterra | 90+5′ | Chiellini es amonestado por cortar un avance de Saka en la mitad del campo.

Italia 1-1 Inglaterra | 90+4′ | Toca la pelota Italia pero no termina por romper las líneas. Inglaterra está bien cerrada.

Italia 1-1 Inglaterra | 90+2′ | Mucho hermetismo en ambas selecciones, minutos de alta tensión en la zona defensiva.

Italia 1-1 Inglaterra | 90′ | Se añaden seis minutos.

Italia 1-1 Inglaterra | 89′ | Ataque a velocidad de Sterling, pero lo cierra bien Bonucci y se le va el balón por línea de fondo.

Italia 1-1 Inglaterra | 87′ | Se para el partido por el ingreso de un espontáneo.

Italia 1-1 Inglaterra | 86′ | Ingresó Bernardeschi y se fue lesionado Chiesa.

Italia 1-1 Inglaterra | 85′ | Disparo de Shaw muy desviado. En la segunda mitad, Luke ha perdido la llegada que tuvo en el primer tiempo.

Italia 1-1 Inglaterra | 83′ | ¡UFFFFF! Le rebota la pelota a Saka y no logra rematar en uan buena aproximación.

Italia 1-1 Inglaterra | 81′ | Chiesa sigue tocado y por ahora es duda para continuar en el partido. Se prepara Bernardeschi.

Italia 1-1 Inglaterra | 79′ | Chiesa quedó tendido en el campo tras una dura entrada de Walker. Todo indica que no era flata.

Italia 1-1 Inglaterra | 77′ | Italia toma la inicitiva, Inglaterra cambio la línea pero no obtiene frutos.

Italia 1-1 Inglaterra | 74′ | Ingresó Henderson y se fue Declan Rice.

Italia 1-1 Inglaterra | 73′ | ¡UFFFFFF! Disparo de Berardi que apenas queda arriba, ganó bien en la carrera y ya había madrugado a Pickford.

Italia 1-1 Inglaterra | 71′ | Se fue Trippier y entró Saka.

Italia 1-1 Inglaterra | 71′ | El momento anímico es para Italia, ahora se aventuran a buscar el segundo. Inglaterra necesita modficar el plano ahora.

Italia 1-1 Inglaterra | 69′ | Inglaterra ahora no pude hacer efectiva la prsión alta. Los leone sufren y Southgate ya prepara cambios.

Italia 1-1 Inglaterra | 67′ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Bonucci lo empata de forma dramática. Pickford no pudo hacer más para evitar el tanto.

Italia 0-1 Inglaterra | 66′ | ¡MAGUIRE! El central del United le roba el gol a Italia y evita que Cristante remate.

Italia 0-1 Inglaterra | 63′ | Tiro de esquina precedido de un remate de Stones, pero la defensa italiana resuelve bien.

Italia 0-1 Inglaterra | 61′ | ¡PICKFORD! Chiesa enganchó y prendióla pelota pero el arquero responde de gran forma al poste izquierdo.

Italia 0-1 Inglaterra | 59′ | Falta en ofensiva de Chiesa y los italiano empiezan a frustrarse.

Italia 0-1 Inglaterra | 56′ | Pickford aguanta el remate a priemr poste y evita el empate.

Italia 0-1 Inglaterra | 55′ | Amonestado Bonucci y tiro libre para Inglaterra. Acaba en un remate desviado de Maguire.

Italia 0-1 Inglaterra | 55′ | Entran Berardi y Cristante. Se fueron Immobile y Barella.

Italia 0-1 Inglaterra | 53′ | Walker gana la espalda e impide el remate en el área.

Italia 0-1 Inglaterra | 52′ | ¡APENAS! Insigne frotó la lámpara y a pelota pasa por un costado. Le puso mucha potencia el jugador del Napoli.

Italia 0-1 Inglaterra | 50′ | ¡UY! Falta de Sterling sobre Insigne en los linderos del área.

Italia 0-1 Inglaterra | 48′ | Sterling cae en el área pero el árbitro no marca falta.

Italia 0-1 Inglaterra | 47′ | Se escapaba Kane y es amonestado Barella por bajarlo.

Italia 0-1 Inglaterra | 45′ | ¡ARRANCÓ EL COMPLEMENTO!

Se fueron 45 minutos y el equipo de Inglaterra está cada vez más cerca de llevarse la copa.Aunque tuvo menor posesión fue más efectivo y perforó bien por los costados, Trippier y Shaw hicieron destrozos.

Luke fue el anotador quien definió a primer poste tras un contragolpe al minuto2. Los italiano apenas tuvieron un disparo a puerta, pero la gran noticia es que Jorginho pudo seguir y está con mejor forma por ahora. ¿Será turno de ver a Berardi?

Italia 0-1 Inglaterra | 45+4′ | Italia insistió un poco más sobre el final. Pero no logró romper el último bloque del Equipo de la Rosa. Inglaterra está a 45 minutos de la gloria.

Italia 0-1 Inglaterra | 45+1′ | Buen intento de Italia, Immobile sacó el remate y Stones alcanzó a poner el cuerpo.

Italia 0-1 Inglaterra | 44′ | La media italiana intenta controlar los tiempos pero tira los pases hacia el frente. Insigne se aventura apenas a hacer algo distinto.

Italia 0-1 Inglaterra | 42′ | ¡UFFFFFF! Trippier no da facilidades, el jugador del Atleti ahora no cedió ante la presión y no permitió el centro al área.

Italia 0-1 Inglaterra | 40′ | Barella mete bien el cuerpo y obliga a la falta de Mount. Tiro libre para Italia.

Italia 0-1 Inglaterra | 37′ | Falta de Emerson sobre Rice, se salvó de la tarjeta amarilla.

Italia 0-1 Inglaterra | 35′ | ¡UFFFFFF! Zuradazo de Chiesa que se va apenas por un lado.

Italia 0-1 Inglaterra | 33′ | ¡BONUCCI! Anticipo del defensor que se interpone en un toque de Mount para Sterling. Se bota bien Kane y habilita bien a los atacantes.

Italia 0-1 Inglaterra | 33′ | Toque que le queda muy largo a Emerson, el balón se perdió por línea de fondo. Muy copo lo de Italia ahora.

Italia 0-1 Inglaterra | 31′ | Jorginho trota y empieza a tocar más la pelota, el mediocampista poco a poco recupera confianza.

Italia 0-1 Inglaterra | 29′ | Trazo largo que desvía Shaw, luego contra que termina en una falta sobre Mount.

Italia 0-1 Inglaterra | 27′ | Posesión larga de los azzurros pero no termina por penetrar la segunda línea de los ingleses.

Italia 0-1 Inglaterra | 25′ | Pase filtrado para Immobile que alcanza a rechazar la defensa. Jorginho no se ve bien.

Italia 0-1 Inglaterra | 23′ | Italia juega con 10 mientras atienden a Jorginho. Calienta Cristante.

Italia 0-1 Inglaterra | 21′ | Jorginho cae y se toma la rodilla derecha, pide asistencias médicas.

Italia 0-1 Inglaterra | 20′ | Trippier anda muy revolucionado y los zagueros italianos están en complicaciones. Insigne se ve obligado a retroceder.

Italia 0-1 Inglaterra | 18′ | Italia se queda colgado cuando intenta salir. Shaw está encontrando lugares para hacer destrozos cuando tiene el balón.

Italia 0-1 Inglaterra | 15′ | El ataque de posesión de Italia no funciona. La presión rápida de Inglaterra dificulta.

Italia 0-1 Inglaterra | 13′ | El equipo de Southgate encuentra espacios muy fáciles. Mount y Sterling andan intratables.

Italia 0-1 Inglaterra | 11′ | Centro para Sterling que Di Lorenzo manda a córner.

Italia 0-1 Inglaterra | 09′ | Bonucci sale a cortar y la manda por el lateral. Luego llegada por costado derecho con Walker, día de campo de Inglaterra en ese espacio.

Italia 0-1 Inglaterra | 07′ | ¡UFFFFFFF! Disparo de Insigne por arriba.

Italia 0-1 Inglaterra | 06′ | Los ingleses marcan bien en el bloque medio pero cometen una falta sobre Chiesa en tres cuartos.

Italia 0-1 Inglaterra | 04′ | Barella intentó un pase filtrado, pero la defensa corta bien.

Italia 0-1 Inglaterra | 02′ | ¡GOOOOOOOOOOOOOL! Shaw no perdona en la contra y fulmina a Donnarumma.

Italia 0-0 Inglaterra | 02′ | Tiro de esquina que despeja la defensa y deriva en una contra…

Italia 0-0 Inglaterra | 00′ | ¡ARRANCA LA FINAL DE LA EUROCOPA!

Italia 0-0 Inglaterra | PREVIO | Suenan los himnos nacionales.

Con una excelente coreografía de baile, arranca la ceremonia de la Eurocopa 2020.

Wembley es un fortín para Inglaterra cuando juega en Mundiales o la Eurocopa Los Tres Leones jamás han perdido en el estadio donde jugarán esta noche la final de la Eurocopa.

Dos veces previas fueron sede de un torneo grande (el Mundial de 1966 y la Euro de 1996) y nunca hincaron rodilla ante nadie, aunque en la vez previa que fueron sede de la Eurocopa cayeron en penaltis ante Alemania en semis.

Empate 0-0 vs Uruguay, Fase de Grupos Mundial 1966 Victoria 2-0 vs México, Fase de Grupos Mundial 1966 Victoria 2-0 vs Francia, Fase de Grupos Mundial 1966 Victoria 1-0 vs Argentina, Cuartos de Final Mundial 1966 Victoria 2-1 vs Portugal, Semifinal Mundial 1966 Victoria 4-2 vs Alemania (tiempo extra), Final Mundial 1966 Empate 1-1 vs Suiza, Fase de Grupos Euro 1996 Victoria 2-0 vs Escocia, Fase de Grupos Euro 1996 Victoria 4-1 vs Países Bajos, Fase de Grupos Euro 1996 Empate 0-0 vs España (4-2 penaltis), Cuartos de Final Euro 1996 Empate 1-1 vs Alemania (perdieron 5-6 en penaltis), Semifinal Euro 1996 Victoria 1-0 vs Croacia, Fase de Grupos Euro 2020 Empate 0-0 vs Escocia, Fase de Grupos Euro 2020 Victoria 1-0 vs República Checa, Fase de Grupos Euro 2020 Victoria 2-0 vs Alemania, Octavos de Final Euro 2020 Victoria 2-1 vs Dinamarca (tiempo extra), Semifinales Euro 2020

Hoy llega la primera Euro para Inglaterra o la segunda para Italia. Una de estas dos selecciones será la sucesora de Portugal como monarca el fútbol en el Viejo Continente.

Según los momios de FanDuel, It’s Coming Home. Inglaterra es favorito, aunque por poco. Paga +140 el triunfo de los Tres Leones en 120 minutos, con Italia en +240 y +180 si nos vamos a penaltis. Solamente a ser campeón, Inglaterra paga -132, por +110 de Italia.

La final de Wembley será la 28a ocasión que Italia e Inglaterra se vean las caras. De momento, el saldo favorable es para la Azzurra, con 11 victorias por 8 de los Tres Leones, además de 8 empates.

Inglaterra dominó el inicio de la rivalidad al no perder los primeros ocho partidos, pero hay que mencionar que en torneos importantes, Italia mantiene la hegemonia, ya que ganaron en la fase de grupos del Mundial de 2014 (1-2), en cuartos en la Euro 2012 en penaltis (0-0, 2-4), el tercer lugar del Mundial de 1990 (2-1) y en la Euro 1980 (1-0).

¡Caos en el estadio! Según diversos reportes, aficionados sin boleto lograron colarse por una puerta y están dentro del estadio.

Tuvieron que llamar a la policía montada porque se estima que cientos de aficionados pudieron acceder sin boleto a la final.

Damas y caballeros, ya conocemos a los 22 jugadores que van de inicio en la final de Wembley. La novedad es que Southgate mete a Trippier al once en lugar de Saka. ¿Jugarán los ingleses con línea de cinco?

Italia, por su parte, va sin modificaciones respecto a la semi ante España.

XI Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Jorginho, Barella, Verrati; Chiesa, Insigne e Immobile

XI Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Mount, Sterling y Kane

Los Tres Leones llegaron a la final. Quieren que este año, finalmente, sea en el que el trofeo de la Euro vuelva a casa. It’s Coming Home.

El equipo de Southgate también marcha invicto en el torneo, con solo un gol permitido en seis partidos y fue hasta la semifinal, porque pasaron con dos triunfos y un empate como líderes de su grupo, aunque con solo dos goles a favor.

Se citaron con Alemania en octavos, su némesis histórico, pero ganaron 2-0 antes de golear a Ucrania en Roma, su único duelo fuera de Wembley hasta ahora. Volvieron a La Catedral en semis, donde se vieron abajo por primera vez en el torneo, pero lograron remontar, con polémica, en tiempo extra ante Dinamarca.

Fase de grupos | Inglaterra 1-0 Croacia

Fase de grupos | Inglaterra 0-0 Escocia

Fase de grupos | República Checa 0-1 Inglaterra

Octavos de final | Inglaterra 2-0 Alemania

Cuartos de final | Ucrania 0-4 Inglaterra

Semifinal | Inglaterra 2-1 Dinamarca (tiempo extra)

Tras perder el pase al Mundial de 2018, Italia básicamente no ha vuelto a perder y mantiene una racha invicta histórica de 33 partidos, que ya es una de las tres mayores a nivel de selecciones.

En esta Euro, la Azzurra se fue con paso perfecto en la fase de grupos, terminado como líder del Grupo A y, junto a Inglaterra, como uno de los equipos que no permitió gol. En octavos sufrieron y no pudieron vencer en 90 minutos a Austria, requiriendo la salvación del VAR antes de ganar 2-1 en los tiempos extra. De ahí, vencieron con un gran nivel a Bélgica antes de que España les llevara al límite, pero los penaltis les dieron la venganza de 2008 y 2012 para estar de regreso en la final.

Fase de grupos | Turquía 0-3 Italia

Fase de grupos | Italia 3-0 Suiza

Fase de grupos | Italia 1-0 Gales

Octavos | Italia 2-1 Austria (Tiempo Extra)

Cuartos | Bélgica 1-2 Italia

Semifinales | Italia 1-1 España (3-1 penaltis)

Entusiasmada por el éxito del Campeonato Europeo este año, la UEFA sondea expandir el torneo otra vez y escenificarlo con 32 selecciones.

El análisis del formato se produce en los albores del proceso de elección de la sede de la Euro 2028, con una decisión que debería anunciarse a fines de 2023.

Nota completa, AQUÍ.

La selección Inglaterra está a un día de pelear por uno de los trofeos más importantes del viejo continente. La final de la Eurocopa será muy especial para los ingleses ante Italia y para una fecha tan importante la Reina Isabel II se sumó a los mensajes de aliento en una carta especial para Gareth Southgate.

“Hace 55 años tuve la suerte de entregarle la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores y el staff técnico llegar y ganar la final de un importante torneo de fútbol internacional”.

Hola, hola a todos y bienvenidos a la gran final de la Eurocopa. Hoy en Wembley juegan por el título Italia e Inglaterra. Las dos mejores selecciones del certamen llegan para el partido definitivo.

Hoy el equipo de Southgate puede poner fina una larga sequía. Desde la fundación del torneo los ingleses jamás han levantado una Eurocopa. Por si fuera poco no han levantado un título desde el Mundial de 1966.

En cambio el equipo ‘azzurro’ ha encantado a más de un fanático. Pese a no contar con Spinazzola como lateral, los de Mancini han encontrado la forma de llegar hasta la última instancia. Sin embargo, el camino para ambos no ha sido nada sencillo.

El ‘Equipo de la Rosa’ llega de un polémico boleto la gran fiesta. Un gol de Harry Kane, precedido de un penalti dudoso ha desatado la ola de críticas. Pero hoy tienen una oportunidad para esfumar cualquier teoría de la conspiración.

Se espera un compromiso muy cerrado, donde ambos rivales se intentarán respetar ya que conocen de la peligrosidad de los equipos. Sterling y Lorenzo Insigne pintan como los jugadores a seguir para el cotejo.

Así que no te despegues porque todas las acciones y goles en directo los vivirás a través de MACA Claro USA. El juego comenzará en punto de las 15:00 ET.