Partidos de hoy Argentina vs Colombia Live: Argentina vs Colombia: resumen, resultado y penaltis de las semifinales de la Copa Amrica 2021

SE ACAB! ARGENTINA EST EN LA FINAL DE LA COPA AMRICA.

Emiliano Martnez fue el hroe de la noche al atajar tres penaltis que le dieron el pase a Argentina a la final, donde se medir a Brasil en la final soada de la Copa Amrica.

Argentina 3-2 Colombia | LO PAR! Martnez ataja el tiro de Cardona y los manda a la final.

Argentina 3-2 Colombia | Lautaro no falla y estn a nada de la final

Argentina 2-2 Colombia | Trallazo de Borja que regresa el empate

Argentina 2-1 Colombia | Paredes vence a Ospina

Argentina 1-1 Colombia | LO PAR! Martnez ataja el tiro de Yerri Mina

Argentina 1-1 Colombia | NO PUEDE SER! De Paul la vol.

Argentina 1-1 Colombia | LO ATAJ! Martnez ataja el tiro de Davinson que no tir con potencia.

Argentina 1-1 Colombia | Messi no falla el tiro ante Ospina

Argentina 0-1 Colombia | Cuadrado logra cobrar de manera perfecta

PENALTIS | Inicia Colombia la tanda ante Martnez. Todo se define desde los once pasos.

PENALTIS | Todo listo para los tiros desde los once pasos. Ospina contra Martnez. ESTO EST CARDACO.

Min 90+3 | Argentina 1-1 Colombia: DIOS MO LO DE DAZ. El jugador colombiano la hace de lujo con un sombrerito sobre Montiel y que Otamendi le dice que no.

Min 90+2 | Argentina 1-1 Colombia: MINAAAAA! Pase filtrado a Messi que Mina se barre con maestra y evita que le llegue el baln.

Min 90+2 | Argentina 1-1 Colombia: Se agregan cuatro minutos.La falta no prosper para Colombia que se marc una falta y acab con el peligro.

Min 90 | Argentina 1-1 Colombia: Messi cobra la falta y la vuelve a estrellar en la barrera. Contragolpe de Colombia y Pezzella taclea a Daz.

Min 87| Argentina 1-1 Colombia: Una oportunidad ms para Argentina por una falta en los linderos del ara de Barrios sobre Messi.

Min 84 | Argentina 1-1 Colombia: NO, EN SERIO NO PUEDE SER! Tagliafico no llega a un pase largo de Messi pero intenta rematar en el aire y el baln sale.

Min 84 | Argentina 1-1 Colombia: Muz buscaba un pase largo en el rea pero Martnez se adelanta y despeja el baln.

Min 83 | Argentina 1-1 Colombia: Les recordamos que de mantenerse el empate nos vamos a penaltis directos.

Min 81 | Argentina 1-1 Colombia: Falta sobre Di Mara que desaprovecha el tiro libre Messi

Min 80 | Argentina 1-1 Colombia: ESTO ES RIDCULO! Gran combinacin de Messi que intenta un tiro directo al marco y se estrella en el poste. El baln queda en Di Mara pero la defensa se cruza y evita el gol.

Min 78 | Argentina 1-1 Colombia: Contragolpe de Colombia que Char no aprovecha al no dar un pase correcto en el rea y la albiceleste detiene la opcin.

Min 77 | Argentina 1-1 Colombia: Tiro de esquina para Argentina. Los jugadores reclaman una falta sobre Otamendi que era penalti.

Min 76 | Argentina 1-1 Colombia: Una falta ms para Messi de tiro libre que puede ser la opcin de gol. Messi cobra pero el tiro se queda en la barrera, Paredes remata y Ospina saca el baln.

Min 73 | Argentina 1-1 Colombia: NO PUEDE SER! LA QUE ACABA DE DEJAR IR ARGENTINA. Ospina sale y Di Mara intenta sorprender y deja la opcin para Lautaro que remata, pero Barrios se barre y ataja en la lnea.

How did this not go in for Argentina?! pic.twitter.com/28q2nfLNDw

Min 70 | Argentina 1-1 Colombia: Montiel recibe la amarilla por una falta sobre Daz que sale volando en el campo.

Min 70 | Argentina 1-1 Colombia: Di Mara se anima de larga distancia y saca un tiro directo que Ospina controla sin problema. La albiceleste ya despert.

Min 69 | Argentina 1-1 Colombia: Di Mara intenta su primera frente a Ospina pero se cruza a tiempo la defensa y evita el peligro.

Min 65 | Argentina 1-1 Colombia: Sale Nico por Di Mara para buscar romper el empate

Min 65 | Argentina 1-1 Colombia: SE PERDIERON EL GOLAZO? Les dejamos la gran jugada de Cardona que culmina Daz de una manera brutal

What a finish by Luis Daz pic.twitter.com/I5ntM8idb4

Min 64 | Argentina 1-1 Colombia: Colombia ya est ms motivado ante una albiceleste que ya perdi el control del medio campo. Paredes y Cardona se hacen de palabras y el rbitro los calma.

Min 61 | Argentina 1-1 Colombia: GOLAZOOOOOOO! GOLAZOOOOOO! Gran servicio Luis Fernando Daz no deja ir el baln y pelea hasta el ltimo tramo del campo para sacar el punterazo y empata el partido.

Min 59 | Argentina 1-0 Colombia: Sorprende el cambio de Zapata que sale por

Min 58 | Argentina 1-0 Colombia: Falta a favor de Colombia luego de Luis Daz cayera en el campo. La jugada no prospera y evita el peligro Argentina.

Min 56 | Argentina 1-0 Colombia: Cambio en Argentina, entra al campo Leandro Paredes sustituyendo a Giovani Lo Celso.

Min 54 | Argentina 1-0 Colombia: Otra falta de Fabra sobre Messi y ahora s es amonestado. Ya era la segunda aunque en la primera falta se la perdonaron.

Min 50 | Argentina 1-0 Colombia: LA POLMICA! Colombia peda mano en el rea tras un remate de Duvn, pero el baln se parece que va al pecho y no se marca nada. El VAR revis la jugada y no dijo que no era mano.

Min 48 | Argentina 1-0 Colombia: El juego se reanuda sin problema y ahora le baln est para Colombia quienes presionan una y otra vez la meta de Martnez.

Min 48 | Argentina 1-0 Colombia: Se detiene el juego por un golpe fuerte sobre Messi de Fabra. El rbitro no la marc.

Min 46 | Argentina 1-0 Colombia: Argentina inicia muy atrs en su cambio y Colombia presiona para buscar el empate.

INICIAN LOS 45 MINUTOS RESTANTES! Ambos equipos realizan cambios al medio tiempo.

Medio Tiempo | Se vienen los jugadores al terreno de juego para la segunda mitad.

Medio Tiempo | Si se perdieron el tanto de Lautaro que tiene a Argentina con la ventaja al momento, les dejamos la jugada completa desde la magia de Messi hasta el remate de Lautaro.

AND JUST LIKE THAT ARGENTINA TAKE THE LEAD

Messi sets it up and Lautaro Martnez sends it home pic.twitter.com/zl0X0Yw6c2

? FOX Soccer (@FOXSoccer) July 7, 2021