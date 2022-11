partido inaugural, el debut de España, la presentación de Argentina y el detrás de escena de esta Copa del Mundo

Por su parte, España, dará su puntapié inicial frente a Costa Rica el miércoles 23 de noviembre a las 17.00 horas. El seleccionado de Luis Enrique no tendrá grandes estrellas como en otras oportunidades, sin embargo, su plantilla joven con hambre de gloria e ilusión, no pasará desapercibida en esta nueva edición del Mundial 2022.

Ha sido la primera Copa del Mundo en donde la previa (presencia de aficionados de diversas nacionalidades, color, cánticos, etc.) se ha visto maquillada por público local o fanáticos de países vecinos. Tal vez haya tenido influencia el excesivo presupuesto con el que hay que afrontar una estadía en Qatar, lo cual hace que un aficionado de Latinoamérica no se pueda permitir hospedarse con varios días de antelación antes del comienzo de este Mundial.

El Mundial 2022 no será uno más en la historia de las Copas del Mundo . Por primera vez se celebrará en Oriente Medio. Qatar es el anfitrión de una fiesta del fútbol que, al menos en la previa, no se compara con ediciones pasadas del máximo evento del fútbol a nivel mundial. Esto se debe a diversos factores, principalmente por el potencial económico, su ideología política-religiosa junto a ciertas limitaciones impuestas por el país organizador.

