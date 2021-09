Partido entre Brasil y Argentina quedó suspendido por violación al protocolo sanitario | Fútbol | Deportes

En medio de encontronazos con algunos de esos funcionarios, los jugadores de la Albiceleste se retiraron al camerino mientras que los once jugadores de Brasil aguardan en el campo del estadio Neo Química Arena, ex Arena Corinthians, en Sao Paulo. (D)

“Esos cuatro jugadores tienen que ser deportados de Brasil. Serán multados y sancionados por una serie de infracciones sanitarias. La primera infracción fue no cumplir el aislamiento, la anterior por no haber respondido de manera fidedigna el cuestionario de viajero, y ahora por jugar. Con más de 500 mil muertos en Brasil, en medio de la pandemia, las órdenes se están incumpliendo no sé a mando de quién”, agregó el directivo.

“Llegamos a este punto porque todo aquello que Anvisa (la agencia de salud de Brasil) orientó, desde el primer momento, no fue cumplido. Ellos fueron orientados a permanecer aislados mientras esperaban la deportación, pero no cumplieron. Se movilizan hasta el estadio y entran al campo, en una serie de incumplimientos”, dijo el director-presidente de la entidad, Antonio Barra Torres, a la transmisión de televisión.

