‘Partido a partido’, la canción solidaria de Sabina y Leiva sobre ‘su’ Atlético de Madrid

“No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir. Y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras, en el tiempo de descuento regateando el porvenir. Y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y ganar y volver a ganar… Partido a partido”, cantan juntos Sabina y Leiva.

You May Also Like