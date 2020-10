Participación masiva: ya votó más de la mitad de los estadounidenses que lo hicieron en 2016 | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“No me importan las fechas límites legales. Simplemente es demasiado tarde en términos de procesamiento, hasta que recibas la boleta y la llenes y devuelvas. Vas a ponerte demasiada presión a ti mismo. A este punto, si todavía no has pedido una, haz planes para votar en persona y vota antes del día de la elección, de ser posible”, agregó Becker.

Los votantes que han pedido balotas pero todavía no las han devuelto por correo, deben de votar en persona , dijo Becker. Tal vez tengan que llenar una papeleta provisional pero contará siempre y cuando no dupliquen su voto enviando su papeleta por correo.

“Si no has pedido una papeleta, es demasiado tarde”, dijo David Becker, director ejecutivo del Centro para las Innovaciones e Investigaciones Electorales, a The Washington Post .

