Parroquias en Panamá Oeste adoptan nuevos horarios para las eucaristías

Las diversas parroquias de la Iglesia Católica, en la provincia de Panamá Oeste, han comenzado a adoptar nuevos horarios para las celebraciones eucarísticas y funerales, debido a las restricciones de movilidad y medidas sanitarias anunciada por el Gobierno.

Algunas parroquias han debido incluso implementar medidas más drásticas debido al comportamiento de las personas que acuden al templo.

A través de un comunicado, el presbítero Rafael Ochomogo de la Parroquia San Francisco de Paula en La Chorrera, indica que se ha luchado para poder estar siempre en medio de la comunidad y poder servirle lo mejor posible.

No obstante, advierte que “en medio de toda esta realidad sanitaria no ha habido la comprensión necesaria de muchas personas que vienen al Templo para las celebraciones y se portan tan incoherentes y agresivas”.

Según el sacerdote en algunas ocasiones se han suscitado gritos, insultos y agresiones verbales a los voluntarios e incluso a su persona por hacer cumplir los protocolos sanitarios.

También puedes leer: Detectan a menores de edad trabajando en David

Recalcó el presbítero Ochomogo, que todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora ha tenido el aval del Comité de Salud Covid-19 e inspeccionado por el Ministerio de Salud.

Agrega el comunicado que, a partir del lunes 21 de diciembre de 2020, los funerales se volverán a celebrar en el mismo cementerio, debido a la falta de orden en el cumplimiento de las normas sanitarias en el Templo parroquial hasta nuevo aviso.

Las Eucaristías del día 24 de diciembre. y 31 de diciembre. serán a las 8:00 am y 4:00 pm.; mientras que las misas del 25 de dic. y 1 de enero serán a las 8:00 am y 10:30 am. No habrá eucaristías en horas de la tarde en esas fechas.

También puedes leer: Fiscalía de drogas pide 15 años de condena a extranjeros por tráfico de drogas

Debido a la cuarentena total del fin de semana del 25 al 28 de diciembre del 2020 y del 1 al 4 de enero 2021, la eucaristía dominical se transmitirá. por las redes sociales de la parroquia.

El comunicado termina indicando que se espera toda la comprensión ante estas nuevas medidas que se han tenido que asumir para poder seguir prestando un servicio a la comunidad parroquial.