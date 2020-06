Parroquias en Chiriquí están listas para recibir a los fieles este domingo en medio del COVID-19

El vicario y sacerdote que predica en la Catedral San José de David señala que las bancas estarán señaladas y solo podrán estar dos personas en cada una para cumplir con el distanciamiento, no se podrá conversar, no se dará la paz y la comunión será entregada por los ministros idóneos en las bancas y las colectas será al terminar la misa y se tendrán lugares habilitados para esto.

