Párroco confirma que tres hermanos del Santuario Nacional tienen COVID-19

A través de un comunicado los Misioneros Claretianos del Santuario Nacional del Corazón de María dieron a conocer que tres de los miembros resultaron con COVID-19.

Según el documento, los afectados son el párroco Manuel Sánchez, P. Eduardo Alfaro y P. Freddy Ramírez. Los demás están pendientes de recibir sus resultados por lo que “todos mantenemos un cuadro estable, sin mayores complicaciones y estamos siguiendo las recomendaciones médicas pertinentes” señala el material formado por el párroco Freddy Ramírez.

Tras la situación se tomaron en consideraciones algunas medidas:

1. La comunidad se encuentra en cuarentena en la casa cural del Santuario Nacional, según recomendación del Minsa.

2. Quedan suspendidos hasta nuevo aviso los servicios funerarios y la atención en oficina.

3. Mantendremos únicamente a través de Youtube la siguiente programación:

Lunes a viernes: 6:00 am Rosario de la Aurora, 6:30 am Eucaristía, 5:30 pm Eucaristía (jueves 5:15 pm).

Sábado: 6:00 am Rosario de la Aurora, 6:30 am Eucaristía, 6:00 pm Eucaristía.

Domingo: 6:00 am Rosario de la Aurora, 6:30 am Eucaristía, 4:00 pm Eucaristía.

4. Las intenciones de misas serán agrupadas en las dos celebraciones diarias.

5. Agradecemos su oración de intercesión por nuestra salud.