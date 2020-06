Parrillada Jimmy se disculpa y el PRD pide que investiguen bien

Tremendo arroz con mango se le formó al Partido Revolucionario Democrático (PRD) luego que decidiera reunirse en el local comercial Parrillada Jimmy, la tarde de este 18 de junio, para celebrar una reunión de cara a la selección de la nueva directiva del colectivo.

Tras la acción, un grupo de panameños llegó al área y con pailas y cánticos armó el zaperopo, todo en pro de denunciar la violación a las normas de bioseguridad que día tras día repite hasta el cansancio el Ministerio de Salud en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

A través de las redes sociales, videos de los manifestantes y un sinnúmero de fotos, dejaron en evidencia la presencia de más de 30 personas.

Debido a la presión de cientos de personas que se sentían burladas y que consideran que la ley obliga a unos y al parecer favorece a otros, el PRD compartió un tuit en el que aseguraba que “los diputados están autorizados por el decreto correspondiente para reunirse y desempeñar sus funciones, de hecho hoy aprobaron la ley de moratoria. Saliendo se realizó la reunión para elegir propuesta de directiva de la Asamblea”.

En cuanto al tema, el Ministerio de Salud se pronunció y señaló que “se ha instruido al director de la Región de Salud Metropolitana abrir una investigación por el incumplimiento del decreto y regulaciones del Minsa. Se tomarán las medidas correspondientes. La lucha contra el #COVID-19 es de todos”.

PRD pide disculpas por la supuesta confusión

El PRD emitió este viernes 19 de junio un pronunciamiento frente a la ola de críticas generadas por la reunión política.

El documento firmado por Pedro Miguel González en calidad de secretario General del PRD, resaltó que como vocero oficial, ante la confusión e indignación, la convocatoria se hizo de acuerdo al estatuto que obliga a los diputados por mandato constitucional y legal de cara a la elección de la nueva directiva el próximo 1 de julio.

“La actividad no se realizó en la Asamblea Nacional por ser una instalación pública y al tratarse de una actividad partidaria.

No se realizó en la sede del partido porque se encuentran las instalaciones en remodelación y no cuenta con el espacio suficiente.

En ese contexto se decidió utilizar un lugar que contará con las condiciones y es aquí donde se contrata el espacio en cuestión, para ser usado NO COMO restaurante, como lo muestran las imágenes, sino para realizar la elección de la bancada.

Comprendemos la reacción que se ha generado, por lo que asumimos la responsabilidad y pedimos disculpas tanto a la ciudadanía como a la familia Koumanis, dueños de la parrillada.

Finalmente, solicitamos a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes a fin de aclarar todo”.