Parques de MLB, cerrados en ‘Día Inaugural’

“Te acostumbras a ver gente corriendo por todos lados. Tenemos más de 200 personas que trabajan en el estadio”, dijo Roger Bossard, jardinero que tiene 54 años trabajando con los Medias Blancas de Chicago. “Ciertamente es extraño cuando no hay nadie. Caminas por los pasillos o debajo de las gradas y no hay nadie, pero es entendible”.

