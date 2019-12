Parque Nacional Camino de Cruces pierde terrenos

La funcionaria recordó que el presidente Juan Carlos Varela anunció que no se construiría la calle La Foresta, por lo que desconoce por qué esa zona no se incluyó en los límites del PNCC.

“Lo que quedó como un vacío –que le puede hacer daño al Parque a largo plazo– es no haber incorporado las más de 15 hectáreas que tenía la Asamblea Nacional paralelas a la vía La Amistad y no cerrar la calle La Foresta por Clayton, para que continúe la conectividad que se le había quitado al PNCC”, advirtió.

