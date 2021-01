Paro y ‘rebatiña’ por vacunas, más alertas

Médicos consultados aseguraron que “esto ha sido una rebatiña. Luego de vacunar a personal que no atiende pacientes, ha crecido la incertidumbre, porque la primera dosis solo cubre el 40% de inmunidad, y el otro 60%, lo cubrirá la segunda dosis, que se aplicará en 21 días. Imagínese cómo estamos los que no hemos recibido nada”.

Otra fuente médica denunció que “se benefició a empleados administrativo, entre ellos, de la dirección médica de ese hospital. No nos parece justo que no estemos cubiertos, y ahora nos dicen que tenemos que esperar la próxima entrega de vacunas”.

Según González, no hubo fiscalización ni plan de distribución de las vacunas, ya que faltan por vacunar 150 médicos internistas que están atendiendo a estos pacientes. “Nos están mostrando indiferencia. Eso quiere decir que no somos importantes, así que los que han recibido la vacuna, que vengan a atender a los pacientes de Covid”, se quejó.

