Paro, déficit, deuda… Los indicadores y las sombrías previsiones con las que llega España a la cumbre europea

El Banco Central Europeo (BCE) no aporta datos disgregados por países, pero su última previsión, publicada el pasado 4 de junio, estima que el empleo no se recuperará hasta 2023 en la eurozona. La caída del PIB de los miembros se estima en torno al 8,7% (un 5,9% en el mejor de los casos y un 12% en el peor). En cambio, el BCE también recoge sus previsiones de crecimiento para los próximos años, una vez se supere la pandemia: la eurozona crecerá un 5,2% en 2021 y un 3,3% en 2022, por lo que no se alcanzará el nivel previo a la pandemia hasta 2023.

