Parlamentos cerrados, relaciones rotas, conflictos estancados… ¿Qué ocurre en el Magreb, la frontera sur de Europa?

El artículo al que se aferra el mandatario no especifica por cuánto tiempo se puede aplicar, y únicamente dice que a los 30 días el presidente del Parlamento o diputados podrán pedir al Tribunal Constitucional que revise su aplicación. No obstante, la falta de consenso en los últimos años ha provocado que todavía no se haya creado dicho tribunal, por lo que su aplicación queda en un limbo donde Saied puede prologar indefinidamente esta situación.

