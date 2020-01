PARLAMENTANDO | La Prensa Panamá

“El Estado no puede intervenir en las relaciones que se producen en la sociedad y en la familia por razones de moral y de cultura”, alegó el codificador y asesor de la Asamblea, José Acevedo, en relación al tratamiento propuesto para enfrentar la violencia familiar y que pretende reducir las penas a los maltratadores. Menos mal que el presidente Martín Torrijos afirmó claramente estos días que el “Estado debe intervenir e intervendrá”, en este tipo de situaciones que enfrentan muchos hogares panameños. Otra cita memorable: “Ustedes saben que entre más tiempo una pareja lleva junta, más posibilidades de conflicto existen (…) no podemos meter preso a un hombre por un rasguño o un empujón, porque estamos contribuyendo con la desintegración de la familia”, alegó José Cevallos, también codificador y asesor de la Presidencia de la República. Con solo estas dos afirmaciones, quedan dibujados de cuerpo entero dos codificadores que alguien metió en la lista que el Presidente finalmente designó. Y digo que “alguien” los recomendó, porque no creo que el presidente Torrijos tuviese información sobre ellos.

